» الإسكان تعلن عن موعد الحجز بالإسكان الاجتماعى الحر

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وكالات- حنان حمدتو

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعي حر بمراحل الانتهاء من التنفيذ بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب) تطرحها الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالمحافظات والمدن الجديدة.

وقال مدبولي، في بيان صحفي للوزارة اليوم: "سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد في المدن والمراكز ابتداءً من الأحد المقبل 5 أغسطس، وحتى نهاية وقت التقديم، وتقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من يوم الأحد 12 أغسطس وحتى يوم الأربعاء 5 سبتمبر المقبل".

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