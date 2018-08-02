» رصاصة طائشة تقتل طفلًا في حفل زفاف

02 أغسطس 2018 - 12:40 م

لفظ طالب أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته بطلق نارى فى حفل عرس بمدينة الرحمانية بالبحيرة.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، من مستشفى الصفوة التخصصى يفيد بوصول الطفل السعيد .م.ا. 8 سنوات طالب ومقيم بمدينة الرحمانية مصاب برش خرطوش بالصدر وتم تحويله لمستشفى دمنهور التعليمى وتوفـي عقب وصوله.

بسؤال جده اتهم محمود .ف.ر. بإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزته ابتهاجاً بحفل عرس أحد جيرانهم بذات الناحية وذلك أثناء تواجدهم بالحفل، أدت إلى قتله.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.