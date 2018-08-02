بالصور.. سقوط ونش يتسبب فى مصرع عامل بالمحلة

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سقوط ونش يتسبب فى مصرع عامل بالمحلة
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شهد اليوم ميدان الزراعة التابع لدائرة أول المحلة الكبرى مصرع أحد عمال البناء متأثرًا بجراحة بسبب سقوط ونش عليه أثناء تأدية مهام عمله.
 
كان اللواء طارق حسونة، تلقى إخطارًا من قسم أول بورود بلاغات من الأهالي تفيد بسقوط ونش يعمل بأحد الأبراج بميدان الزراعة بسبب تمزق الوير على " عارف محمد عبد الخالق " 45 سنة عامل أسفر عن مصرعه فى الحال. 

تم نقل جثته الى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليه، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .






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