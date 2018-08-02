الوزراء يتعاقد مع المصرية للاتصالات لخدمة المواطنين

02 أغسطس 2018 - 01:28 م

تعاقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع الشركة المصرية للاتصالات، لتقديم خدمات مركز تلقى الاتصال Call center وخطوط ودوائر الربط بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، لمدة عام يبدأ من 1/ 7/ 2018 حتى 30/ 6/ 2019 .

وقال البيان الصادر من المركز إن ذلك في إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات تواصل للمواطنين مع الحكومة وتيسير سبل استقبال شكاوى المواطنين والتفاعل السريع معها.