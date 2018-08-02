» رؤية الحية في المنام دون أذى

02 أغسطس 2018 - 01:28 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت حية قصيرة مؤذية والناس حولها خائفة منها وأنا كذلك كنت خائفة فأخذتها امرأة أعرفها وتكرهني فألقتها في ملابسي ولكن ولم تؤذني. أنا زوجة ثانية. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحية قد تدل على عداوة إحدى النساء لك، أو إصابتك بالحسد منها، وربما دلت على الهم والتعب.

وكونها ألقتها في ملابسك فقد يدل ذلك على وجود المشاكل بينك وبين زوجك، وكون الحية لم تؤذيك فسوف ينجيك الله من هم وعداوة.

ومن الأشياء التي تدل على وجود السحر رؤيا الحيات مناماً لوجود السم فيها لأن السم قد يدل على وجود السحر، والثعابين لقوله تعالى:(قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى) طه 66.

أى أنها حيات تسعى. فخذى بالأسباب وعليك بالرقية الشرعية الخاصة بالسحر لأن هناك علاقة بين الحية والسحر حيث كان سحر السحرة مع سيدنا موسى عليه السلام حين أصبحت الحبال كأنها حيات تسعى فأبطل سيدنا موسى عليه السلام سحرهم بحية حقيقية ومن المعلوم أن السحر يسخر به جن لتفعيله وقد يكون الجن هو السبب فى مثل هذه الرؤى نظراً لتسخير الساحر له لخدمة سحره. والله أعلم . وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين .

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