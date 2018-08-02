"التعليم" تصدم المدرسين بهذا القرار

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العقوبات

المعلمين

الطلاب

وزارة التربية والتعليم

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه سيتم تغليظ العقوبات على الدروس الخصوصية بشكل كبير جدا وستعتبر جريمة فى القانون الجديد للتعليم، ولن يسمح بأى شخص داخل النظام أو خارجه أن يشتغل فى ذلك الأمر إلا بتصريح مسبق من جههً الولاية والمسئولية وغير ذلك سيعتبر عمل غير مشروع.

وأضاف محمد عمر فى بيان له اليوم أن النظام التعليمى الجديد يقضى على كل تلك الظواهر الإدارية الخاصة بالمعلمين، موضحا أن كل الموضوعات الخاصة بتغيير وتعديل المسمى الوظيفى قيد الدراسة، مشيرا إلى أنه يوجد 130 تخصصا آخر سوف تصدر الوزارة القرار المناسب لوضع ضوابط جديدة ومستدامة لهذا الأمر.

وتابع عمر قائلا: "النهاية جميعنا نعمل فى الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة وهى التى تعيد توظيف موظفيها بجميع درجاتهم وتخصصاتهم وليس العكس ونعمل حاليا على ذلك الأمر لتعظيم الاستفادة من القوة البشرية التى تمتلكها الوزارة.


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