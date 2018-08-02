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أول تعليق من "مينا" حول حكم "الإدارية العليا"

الحياة السياسية

الأطباء
الدكتورة منى مينا

عمرو محمد

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الأطباء

مني مينا

القضاء الادارى

حقوق الطبيب

علقت الدكتور منى مينا وكيل نقابة الأطباء، على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ قليل بقبول طعن الحكومة في حكم المحكمة الإدارية باستحقاق الأطباء لبدل عدوى عادل، وذلك لانتقاء القرار الإداري قائلة: "سنستمر في السعى للحصول على حقوق الأطباء".

وتابعت فى تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "بعيدًا عن الحزن الذى يشعر به جميع الأطباء الآن بكل التأكيد، وبعيدًا عن المناقشات القانونية، التى لا يوجد معنى للدخول فيها حاليا يهمنى أن أؤكد استمرار السعى بكل السبل لحصول الأطباء على حقهم الواضح والأكيد فى بدل عدوى عادل".

وأضافت مينا: "لقد تقدمت النقابة بالفعل بمشروع تعديل على قانون 14 لمجلس النواب لرفع قيمة بدل العدوى منذ شهر مايو الماضي، كما تقدمنا بمطالبات للسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء، لاستخدام حقه القانونى فى رفع قيمة بدل العدوى".

وأردفت وكيل نقابة الأطباء: "بدل العدوى حقنا الواضح، وسنسعى له مع أطبائنا بكل السبل، يجب أن نبدأ فى حملات توقيعات موجهة للسلطة التنفيذية "وزيرة الصحة ورئاسة الوزراء"، يجب أن نتوجه لزملائنا أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، ولكل الأعضاء النشطين بمجلس النواب".

وتابعت: "يجب أن نشكل وفود تتوجه للمسئولين فى السلطة التنفيذية والتشريعية للمطالبة بحقنا الواضح، يجب أن نستخدم كل الوسائل المشروعة للحصول على حقنا الذى طال حرماننا منه، باختصار بدل العدوى حقنا ولن نتخلى عنه".

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، اليوم، قضت بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن مجلس الوزراء، بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بإلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى التى أقيمت لزيادته أمام محكمة القضاء الإدارى.

 

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