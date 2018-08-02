منح علاوة خاصة للعاملين ببعض شركات القطاع الخاص

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وكالات- حنان حمدتو

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه من المقرر أن يتم توقيع بروتوكول لتنفيذ اتفاقية عمل جماعية بعد غد السبت مع أحد مصانع القطاع الخاص لمنح علاوة خاصة للعاملين بمجموعة من الشركات، أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة بنسبة 10% من الأجر الأساسي.

جاء ذلك في تصريح للوزير على هامش إطلاق الوزير أول برنامج تدريبي لأعضاء اللجان النقابية الفائزة في انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2018-2022.

وقال سعفان، إن الحكومة -ممثلة في وزارة القوى العاملة- تؤكد حرصها على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري، ودوره الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز العاملين، وأهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص خاصة لمحدودي الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم.

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