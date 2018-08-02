» معلومة خطيرة من "القرموطى" عن انقطاع المياه

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الإعلامي جابر القرموطي
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عقب الإعلامي جابر القرموطي، على انقطاع المياه في  بعض قرى محافظة الجيزة قائلاً: "فيه قرى في محافظة الجيزة مفيش فيها بق مية".

وأضاف "القرموطي" في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أن مناطق منشية البكاري، والطوابق، وكمابيش، والترابيع، والمطبعة، لا يوجد بها مياه وتستغيث.

وتابع، أن المواطنين يعتمدون على "الطلمبات"، وعند الحديث مع المسئولين بمحافظة الجيزة لا يفعلون شيئا، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة تشبه مشكلة أخرى في منطقة سوق الزعفران بكفر الشيخ، لافتًا إلى أن المحليات يضغطون على المواطنين لدفع أموال، مؤكدًا: "فيه فرض إتاوة من داخل المحليات، وفيه إهدار مال عام".

وأكد  أنه تحدث مع أحد المحافظين وأخبره: "المحافظة واقفة ومش عارف أخد قرار"، بسبب ما يقال عن حركة المحافظين التي ستتم قريبا.

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