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فتح باب القبول والقيد للتسكين بالمدن الجامعية بطنطا

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الدكتور الرفاعي مبارك ، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب
الدكتور الرفاعي مبارك ، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب

محمد عبدالناصر

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قبول الطلاب

سكن الطلاب

أعلنت جامعة طنطا اليوم، الخميس، فتح باب القبول والقيد للتسكين بالمدن الجامعية، بفروعها الـ 5 للطلاب القدامى والمستجدين للعام الجامعى الجديد 2018 - 2019، وذلك بدءًا من يوم السبت 4 أغسطس، وحتى يوم الخميس 6 من شهر سبتمبر.

وشدد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة انتهاء المدن الجامعية من كافة الاستعدادات لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، مضيفًا أنه عقب غلق باب التقديم سيتم البدء الفورى فى مراجعة كشوف المتقدمين طبقا للضوابط التى حددتها إدارة الجامعة، يلي ذلك اعتماد النتيجة وإعلانها لطلاب تلك المرحلة.

وسيتم توفير ملفات التقدم للمدن جامعية للسكن العادي والمميز بمقر الإدارة العامة للمدن الجامعية بسبرباي.

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