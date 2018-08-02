هذا ما فعله وفد إسرائيلي في مصر

02 أغسطس 2018 - 04:21 م

«يسرائيل هايوم»: الوفد أنهى قطيعة استمرت أكثر من عام مع القاهرة



اتفق على فتح معبر نيتسانا والمغلق بسبب الحرب ضد داعش

بعد فترة من الجمود والتدهور سيتم توسيع اتفاقيات تجارية بين الجانبين

اللقاء ناقش وسائل دفع التجارة بين القاهرة وتل أبيب عبر الكويز

الزيارة تضمنت فكرة إصدار تأشيرات لرجال أعمال إسرائيليين للدخول لمصر

قالت صحيفة "يسرائيل هايوم"، إن زيارة وفد إسرائيلي إلى مصر مؤخرًا أنهت قطيعة استمرت أكثر من عام، اتفق خلالها الجانبان على إعادة فتح معبر (نيتسانا) الحدودي مع شبه جزيرة سيناء، والذي أغلق بسبب الحرب ضد "داعش"، وتوسيع اتفاقيات تجارية بين القاهرة وتل أبيب.

وأضافت: "بعد فترة متواصلة من الجمود في العلاقات والتدهور بين إسرائيل ومصر، لاحت آمال جديدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة المصرية، حيث استضاف القائم على تنفيذ اتفاقية (الكويز) للتجارة الحرة، أشرف الربيعي -رئيس وحدة الكويز بالوزارة- وفدًا إسرائيليًا بارزًا من ممثلي الصناعة والاقتصاد بإسرائيل في الأسبوع الماضي".

وتابعت: "الوفد وصل لمناقشة الوسائل التي يمكن عن طريقها دفع التجارة بين إسرائيل ومصر في إطار اتفاق (الكويز)، في وقت رأى فيه الجانبان في الاتفاقية ركيزة للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين ومنصة لتعزيز الصلاة الثنائية بين القاهرة وتل أبيب".

واستدركت: "المصريون أعلنوا أنهم يتوقعون فتح معبر (نيتسانا) مجددًا، والذي أغلق منذ يناير الماضي بسبب الحرب التي تشنها القاهرة ضد داعش بسيناء".

وأشارت إلى أن "الإسرائيليين أعجبوا بمستوى الاستعداد الذي لمسوه لدى الجانب المصري فيما يتعلق بالعمل مع حكومة بنيامين نتنياهو والشركات الإسرائيلية من أجل تعزيز التجارة بين البلدين".

ونقلت عن داني كتريباس -رئيس شعبة التجارة الخارجية باتحاد الصناعات الإسرائيلية- الذي مثل قطاع الأعمال في الوفد قوله: "اللقاء شهد إمكانية كبيرة في زيادة الصادرات والواردات بين القاهرة وتل أبيب، وذلك عبر زيادة نطاق قطاعات التصدير بموجب اتفاقية (الكويز) إلى جانب إصدار تأشيرات بشكل منظم لرجال أعمال إسرائيليين يدخلون عن طريقها لمصر".

وأضاف: "اليوم تجرى عمليات إصلاح اقتصادية ذات أهمية كبيرة في مصر والتي تخلق فرصا تجارية عدة لرجال أعمال أجانب، بمن فيهم رجال الأعمال الإسرائيليون".

وأوضحت الصحيفة أن عملية التصدير في اتفاقية (الكويز) تتركز في قطاع النسيج، ولهذا زار مسؤولو اتحاد الصناعات ضمن الوفد، مصانع نسيج محلية مصرية.

ونقلت عن مايا هرشوكوفيتس -مديرة رابطة النسيج والأزياء في اتحاد الصناعات الإسرائيلية - التي زارت المصانع المصرية ضمن الوفد قولها: "مصنعو النسيج المصريون مهتمون بتطوير نشاطاتهم مع الشركات الإسرائيلية وتوسيع مدى هذا النشاط بشكل كبير".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "خلال اللقاءات التي أجريت في إطار زيارة الوفد لاحت إمكانية تشجيع شركات صينية للاستثمار في إسرائيل، وفي المجالات التي يمكن فيها زيادة اهتمام المصريين بالصناعات الإسرائيلية".

وختمت: "الوفد الذي زار القاهرة ضم جابي بار رئيس وحدة الكويز في الجانب الإسرائيلي، علاوة على أميرا أورين المسؤولة عن العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسرائيلية، ودود حور مدير بارز بقطاع الجمارك، ورجال السفارة الأمريكية بمصر".