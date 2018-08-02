أول تعليق لـ«محسوب» بعد إطلاق سراحه

02 أغسطس 2018 - 04:48 م

في أول تعليق له عقب إطلاق السلطات الإيطالية سراحه، وجّه الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، الشكر لكل من دعا له، أو طالب بحريته، وعدم ترحيله إلى مصر.

وقال عبر صفحته على «تويتر»: «لا أملك ما أشكر به كل هذه القلوب الطيبة التي أحاطتتي بتضامنها ومشاعرها الدافئة.. إلا أن أعاهدها بأن لا أتخلى عن قضايانا العادلة ما حييت».

وتابع: «الحرية والكرامة والعيش الكريم والعدل.. أقبل كل يد ارتفعت بالدعاء.. وكل قلب لهج بمشاعر الود.. وكل من اجتهد بجهد أو تفضل بوقت.. دينكم لا ينسى».

وكان المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، أكد أن السلطات الإيطالية أطلقت سراح الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والذي تم احتجازه مساء أمس في إيطاليا.

وأضاف "نور"، في تدوينة مصغرة له على حسابه عبر "تويتر"، "الحمد والشكر لله رب العالمين إطلاق سراح الدكتور محسوب بعد احتجاز 14 ساعة في إيطاليا".

يذكر أن "محسوب" كان قد أكد عبر حسابه علي "تويتر"، منذ صباح اليوم، أن الشرطة الإيطالية تحتجزه منذ 3 ساعات ولم تفصح عن الأسباب، وذلك قرب مدينة كاتانيا، بطلب من السلطة المصرية لتسليمي.. وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي".

لا أملك ما أشكر به كل هذه القلوب الطيبة التي أحاطتتي بتضامنها ومشاعرها الدافئة.. إلا أن أعاهدها بان لا أتخلى عن قضايانا العادلة ما حييت.. الحرية والكرامة والعيش الكريم والعدل.. اقبل كل يد ارتفعت بالدعاء.. وكل قلب لهج بمشاعر الود.. وكل من اجتهد بجهد أو تفضل بوقت.. دينكم لا ينسى.. — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) 2 أغسطس 2018





