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التحقيق مع راهب بتهمة إقناع راهبات بأن الجنس من طقس ديني

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راهبات - أرشيفية
راهبات - أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

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الجنس

طقوس دينية

راهبات

راهب

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، بأن راهبا بوذيا بارزا اتهم بالاعتداء جنسيا على عدد من الراهبات من خلال إقناعهن بأن الجنس من الطقوس الدينية لإجبارهن على إقامة علاقات معه.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أن اثنتين من الراهبات اتهمتا الراهب شيويه تشنغ (51 عامًا)، رئيس معبد لونغ تيشيوان، في العاصمة الصينية بكين، بإرسال رسائل سرية لعدد من الراهبات لاستمالتهن ليقيم علاقات معهن.

وأضافت الراهبتان في تقرير تم تقديمه للسلطات المحلية، أن "شيويه تشنغ"، قام باستمالة عدد من الراهبات، والسيطرة على عقولهن بهذه الطريقة.

ونفى المعبد الاتهامات، ووصف التقرير بأنه قائم على "معلومات مزورة وتشويه للحقائق ونشر معلومات كاذبة لتضليل الشعب".

وجاء في بيان عن المعبد، نقلته الصحيفة، أن المعبد طالب الحكومة بتشكيل فريق تحقيق لكشف حقائق القضية.

وحسب تقارير محلية، يعتبر شيويه تشنج، واحدا من أكثر زعماء البوذيين نفوذا في البلاد، فضلا عن كونه مستشارا للحكومة.

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