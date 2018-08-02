«هنري» يحرج اتحاد الكرة على «تويتر»

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ابوريدة

هنري

نفى الأسطورة الفرنسية تيري هنري، المدرب المساعد في منتخب بلجيكا، دخوله في أي مفاوضات مع أي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، وذلك ردًا على التقارير التي أشارت إلى موافقة لاعب آرسنال السابق من تدريب الفراعنة.

وقال هنري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه لم يتفاوض هو أو أي شخص يمثله مع أي نادي أو منتخب في الفترة السابقة، مشددًا على ضرورة التأني لاتخاذ قراره في الوقت المناسب.

وأضاف أنه منذ إعلانه التوقف عن تحليل مباريات كرة القدم لتحقيق طموحه في مجال التدريب، ارتبط اسمه بالعديد من المناصب سواء محليًا أو عالميًا وفقا لتقارير خاطئة قرأها الناس.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، نجح في التعاقد مع المكسيكي أجيري، لتدريب المنتخب الوطني، خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر.


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