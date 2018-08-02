مكرم محمد أحمد: «صفقة القرن» مرفوضة

02 أغسطس 2018 - 05:22 م

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،: "نحن نهتم بالقضية الفلسطينية ونتابعها بشكل موضوعي، وحسنًا إن توافق كل العرب، مصر والسعودية والأردن وفلسطين، على أن أي خطة لسلام الشرق الأوسط تتجاهل حق الفلسطينيين الواضح في إقامة دولة فلسطينية مرفوضة، ومن ثم فإن ما سُمي (صفقة القرن) يرفضها كل القادة العرب، لأنها تسقط حق الفلسطينيين في أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة".

جاء ذلك في كلمته في احتفال مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، بتخرج الدورة التدريبية المتخصصة للإعلاميين الفلسطينيين، وتحويل مركز تدريب الأفارقة إلى أكاديمية تدريب الأفارقة والعرب.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في نهاية اللقاء، أن الهدف من هذه الدورات خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني أجمع.