» بالفيديو.. المصري يهزم الجونة بهدف «كوفي»

02 أغسطس 2018 - 08:17 م

فاز المصرى البورسعيدي على نظيره الجونة، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدورى الممتاز.

أحرز محمد كوفى هدف المصري الوحيد فى شباك الجونة بالدقيقة 64 من عمر المباراة بضربة رأسية متقنة.

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث بدأت المباراة بضغط من لاعبى فريق الجونة على الفريق البورسعيدى، واحتفظ اللاعبون بالكرة فى وسط الملعب، وعلى الجانب الأخر حاولت كتيبة حسام حسن استغلال أى هجمة لإحراز هدف التقدم.

وفى منتصف الشوط الأول تمكن اللاعب إسلام رشدى مهاجم الجونة من قطع الكرة من مدافع المصرى لينفرد بالمرمى، ويسددها علي يسار محمود السيد لتخرج بجوار القائم ويفشل فى إحراز هدف التقدم لفريق الجونة.

وواصل الجونة شن العديد من الهجمات على مرمى المصري، دون ترجمة فعلية لأهداف، وفى نهاية الشوط لجأ حسام حسن إلى نفس طريقة لعب خصمه هشام زكريا، بالضغط على المنافس من وسط ملعبه، لاستعادة التوازن ومشاركة الجونة السيطرة على مجريات المباراة.

وفى الشوط الثانى تمكن فريق المصرى البورسعيدى من فرض السيطرة على الملعب، حتى تمكن محمد كوفى من إحراز هدف المباراة الوحيد،بعدها أضاع لاعبو فريق المصرى العديد من الأهداف المحققة بعد تفكك دفاع فريق الجونة، لإضافة هدف الاطمئنان من حصد الثلاث نقاط الأولى من عمر الدورى الممتاز إلا أن صافرة محمد معروف حكم المباراة حالت دون مضاعفة النتيجة من جانب لاعبي المصري.