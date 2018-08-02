أول رد من مصر على الإفراج عن «محسوب»

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وكالات - خالد الشرقاوي

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صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفارة المصرية في روما تلقت إخطارًا شفهيًا من قبل السلطات الإيطالية، بأنها ألقت القبض على القيادي الإخواني الهارب محمد محسوب، والذي شغل منصب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية سابقا، وذلك بناءً على طلب الجهات القضائية المصرية المختصة من الإنتربول الدولي بتعميم مذكرة للقبض على المتهم على كافة الدول.

كما تضمن الإخطار أن السلطات الإيطالية تدرس حاليًا الوضع القانوني للمتهم في ظل تمتعه بجنسية أجنبية بجانب الجنسية المصرية.

وكشف "أبو زيد"، عن أن السفارة المصرية في روما تلقت اتصالًا لاحقًا من الخارجية الإيطالية، يفيد بأن المتهم قد تم الإفراج عنه لكونه يحمل الجنسية الإيطالية منذ عام 2016 نظرا لزواجه من سيدة إيطالية، إلا أن السلطات الإيطالية أكدت أنها سوف تنظر فيما نسب إليه من اتهامات من قبل الجهات القضائية المصرية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن الوزارة سوف تتابع عبر السفارة المصرية في روما المستجدات الخاصة بإجراءات التحقيق وتوافي الجهات القضائية المعنية بالتطورات أولًا بأول.


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