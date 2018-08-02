«الخارجية» تحذف بيانها عن محمد محسوب

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القبض

الافراج

محمد محسوب

حذفت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، البيان الذي أصدرته عن كواليس القبض على الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، من قبل السلطات الإيطالية، وبيان سبب الإفراج عنه لاحقًا.

وحذفت «الخارجية» البيان عقب نشره بأقل من نصف ساعة، دون إبداء أسباب أو استبداله ببيان آخر حتى كتابة هذه السطور.

وكانت «الخارجية» أصدرت بيانًا على لسان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تعليقًا على إفراج السلطات الإيطالية عن «محسوب»، وقال في بيانه :« إن السفارة المصرية في روما تلقت اليوم الخميس، إخطارًا شفهيًا من قبل السلطات الإيطالية، بأنها ألقت القبض على المتهم   الهارب محمد محسوب، والذي شغل منصب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية سابقًا.

وأضاف البيان الصادر:" وذلك بناء على طلب الجهات القضائية المصرية المختصة من الإنتربول الدولي تعميم مذكرة للقبض على المتهم على كافة الدول، كما تضمن الإخطار أن السلطات الإيطالية تدرس حاليا الوضع القانوني للمتهم في ظل تمتعه بجنسية أجنبية بجانب الجنسية المصرية.

وكشف أبو زيد،  ، عن أن السفارة المصرية في روما تلقت اتصالا لاحقا من الخارجية الإيطالية، يفيد بأن المتهم تم الإفراج عنه لكونه يحمل الجنسية الإيطالية منذ عام 2016، نظرًا لزواجه من سيدة إيطالية، إلا أن السلطات الإيطالية أكدت أنها سوف تنظر فيما نسب إليه من اتهامات من قبل الجهات القضائية المصرية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن الوزارة سوف تتابع عبر السفارة المصرية في روما المستجدات الخاصة بإجراءات التحقيق وتوافي الجهات القضائية المعنية بالتطورات أولا بأول.



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