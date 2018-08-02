الإفراج عن حمادة السيد لاعب أسوان

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أعلنت الصفحة الرسمية لنادي أسوان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الإفراج عن حمادة السيد ندافع فريق أسوان، بعد الحبس لمدة عام.

وأثبتت التحريات التي أجريت من النيابة، عدم ثبوت أي اتهامات وجهت للاعب.

وكانت النيابة أجرت تحقيقاتها مع المتهم فى القضية رقم 840 لسنة 2017، حيث وجهت إليه تهمة الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابى، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.


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