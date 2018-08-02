» وفاة أول حاج مصري بالسعودية لهذا السبب

02 أغسطس 2018 - 10:34 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، وفاة أول حاج بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، نتيجة أزمة قلبية حادة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك في مستشفى أجياد بمكة المكرمة.



وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، إن الحاج يدعى «جلال سعد محمد مرزوق»، 56 عامًا، من محافظة الغربية، وهو يتبع حج قرعة الداخلية، لافتاً إلى انه أثناء أدائه مناسك العمرة اليوم، تعرض لأزمة قلبية وتم نقله إلى المستشفى، وتوفي هناك.

