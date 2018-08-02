» بالفيديو.. الأهلي يخطف تعادلًا قاتلًا من الإسماعيلي

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادلًا قاتلًا من نظيره الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام.

أحرز لسعد لجزيري هدف الداراويش فى الدقيقة 54 ،بعد تلقيه تمريرة بينية سدد على يمين محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر وسط حال من التوهان من جانب دفاعات الأهلى ،بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده لـ3 نقاط فيما تجمد رصيد الأهلى عند النقطة صفر ،قبل أن يتعادل محمد شريف من متابعة لمقصية وليد أزارو فى الدقيقة الأخيرة من الوفت بدل الضائع.

بدأت المباراة بحرص شديد من الفريقين وانحصر اللعب فى وسط الملعب، وشاب الأداء خشونة من مدافعى الفريقين ،وبعد مرور 5 دقائق حصل الأهلى على مخالفة من على حدود منتطقة الجزاء، نفذها على معلول ولكنها مرت من فوق رأس ساليف كوليبالى مدافع الفريق الأحمر.

دخل الاسماعيلي المباراة بعد مرور 10 دقائق وأرسل محمد صادق كرة عرضية من الناحية اليسرى لكنها لم تجد المتابع لتعود الكرة بهجمة مرتدة للأهلى بعد مرور ناصر ماهر من مدافعى الإسماعيلي ومرر كرة بينية لوليد أزارو إلا أن الأخير لم ينجح فى السيطرة عليها.

استمر ظهور ناصر ماهر صانع العاب الأهلى بشكل جيد فى مواجهة الدراويش ،ونجح فى تمرير أكثر من كرة خطيرة لزملائه إلا أن رعونة المهاجمين حالت دون تشكيل أى خطورة حمراء على مرمى عصام الحضري حارس الإسماعيلي.

فى الدقيقة 16 مر على معلول ظهير أيسر الأهلى من مدافعى الإسماعيلي ،وسدد فى الزاوية الضيقة ،إلا أن عصام الحضري حارس الإسماعيلي نجح فى إبعاد الكرة لخارج الملعب ،ثم عاد الفريقان مجدداً للعب الخشن وأحتسب جهاد جريشة حكم المباراة العديد من الأخطاء فى منطقة وسط الملعب ،وفى الدقيقة 20 أرسل ناصر ماهر تمريرة بينية ساحرة ضرب بها دفاع الدراويش استقبلها وليد أزارو بشكل خاطيء ،لينقض عليه دفاع الإسماعيلي ويشتت الكرة.

فى الدقيقة 26 مرر ناصر ماهر كرة خاطئه فى وسط الملعب لترد هجمة مرتدة على دفاعات الأهلى انفرد على اثرها محمد هاشم لاعب الإسماعيلي بمحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر إلا أن الأخير نجح فى إبعاد الكرة لضربة ركنية.

واصل وليد أزارو أهدار الفرص بعد تلقيه بينية متقنة فى الدقيقة 35 ،إلا أن دفاع الإسماعيلى نجح فى إبعاد الكرة قبل سيطرة الدولى المغربي عليها ،وفى الدقيقة 38 لعب أزارو بينية برأسه لناصر ماهر الذى قام بتمويه المدافع وسدد فى الزاوية البعيدة لترتد من القائم الأيسر.

فى الدقيقة 41 حصل الإسماعيلي على ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حسنى عبد الربه قائد الدراويش إلا أنها كرته مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوى حارس مرمى الأهلى بسنتيمترات.

سيطر الإسماعيلي على الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط الأول، وفى الدقيقة الأخيرة تلقى حسنى عبد الربه كرة داخل منطقة الجزاء إلا أنه سددها ضعيفة فى يد محمد الشناوى ،قبل أن ترتد الكرة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي ويحرز وليد أزارو هفد الا أن جهاد جريشة حكم المباراة الغاه بحجة وجود خطأ على ساليق كوليبالى قبل أن يطلق الحكم المونديالى صافرة نهاية الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بسيطرة نسبية من الأهلى على مجريات المباراة إلا أنه على عكس سير المباراة نجح لسعد لجزيري من إحراز الهدف الأول للدراويش فى الدقيقة 54 ،بعد تلقيه تمريرة بينية سدد على يمين محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر وسط حال من التوهان من جانب دفاعات الأهلى.

دفع الفرنسي كارتيرون بمحمد شريف بدلاً من البعيد عن مستواه مؤمن زكريا فى الدقيقة 56 ،فى محاولة للعودة للمباراة.

فى الدقيقة 66 دفع كارتيرون بمروان محسن بدلاً من ناصر ماهر ليلعب المدرب الفرنسي بثنائي هجومي صريح ،وبالفعل سيطر الأهلى على مجريات الأمور بعد الدفع بمحسن ،وفى الدقيقة 68 أنفرد محمد شريف جناح الأهلى بعصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي إلا أنه سددها بيد أحضان الحارس الدولي.

واصل الأهلى ضغطه أملاً فى إحراز هدف التعادل إلا أن دفاعات الإسماعيلي نجحت فى إبعاد معظم الكرات قبل وصولها لمنطقة الجزاء والمنطقة الخطرة.

فى الدقيقة 76 دفع كارتيرون بأيمن أشرف بدلاً من إسلام محارب ،ليلعب على معلول فى مركز الجناح فيما شارك أيمن أشرف كظهير أيسر.

حاول الأهلى فى الربع ساعة الأخير إداراك التعادل ولم يحتسب جهاد جريشة ضربة جزاء صحيحة للفريق الأحمر ،واستمر الضغط الأهلاوي إلا أن دفاعات الأسماعيلي نجحت فى إحباط جميع المحاولات قبل أن ينجح محمد شريف فى إحراز هدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد متابعته لمقصية وليد أزارو ،بعدها مباشرة أطلق جهاد جريشة صافرة نهاية المباراة.

