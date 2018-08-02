أعمال العنف في كولومبيا حصدت حياة 260 ألف

02 أغسطس 2018 - 11:30 م

كشف تقرير نشره مركز الذاكرة التاريخية الوطنية في كولومبيا، أن 260 ألف شخص قتلوا جراء أعمال العنف بسبب نشاطات العصابات خلال 60 عاماً في البلاد.



واحتوى التقرير، إحصاءات شاملة لأعداد الضحايا الذين قتلوا جراء أعمال العنف التي استمرت لـ60 عاماً بما فيها الجرائم، والمجازر، والهجمات الإرهابية.



وبمساعدة مئات المعاهد البحثية، والخبراء تم إجراء تدقيق في أكثر من 10 آلاف وثيقة، حيث أظهرت النتائج أن 260 ألف شخص قتلوا في أعمال العنف خلال 60 عاماً.



ووفقاً للتقرير، فإن 80 ألف شخص فقدوا خلال الفترة المذكورة، ولم يتم الوصول إلى أي أثر لمعظمهم.



وتم اختطاف 37 ألف شخص من بين الضحايا الـ260، وتعرض 15 ألف و700 منهم لاعتداءات جنسية، بحسب التقرير.



وذكر أن الغالبية العظمى من القتلى مدنيون، وأن متورطين في قتل الضحايا هم عصابات ماركسية أو مجموعات شبه عسكرية.



وتعليقاً على التقرير، وصف وزير الدفاع الكولومبي، لويس كارلوس فيليغاس، أعداد الضحايا بـ"الصادم".



وأبرز أهمية العمل مع منظمات مثل "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" من أجل السلام.

