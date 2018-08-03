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السجائر أسوأ اختراع فى تاريخ البشرية

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تدخين 20 سيجارة يوميًا يحدث 150 تغيرًا ضارًا بالرئة
تدخين 20 سيجارة يوميًا يحدث 150 تغيرًا ضارًا بالرئة

المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض قلب، عن أن التدخين سبب أزمات القلب لصغار السن، مؤكدًا أن السجائر أسوأ اختراع في تاريخ البشرية.
وأكد "شعبان"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن "السيجارة قتلت أكثر من إللي قتلته القنبلة الذرية في القرن 20 و21".
وأضاف أن كل سيجارة بها 4 آلاف مادة سامة، و40 مادة مسرطنة، و7 مواد مؤكسدة تسبب تصلب الشرايين، وأن النيكوتين يسبب تصلب، وأن الشوائب تسبب تلف.


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