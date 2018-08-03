» "الخارجية" تناشد الحجاج بهذا الأمر الهام

03 أغسطس 2018 - 01:10 ص

طالب السفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، الحجاج بالالتزام بالشروط التي وضعتها الوزارة خلال أداء مناسك الحج، والسير ضمن مجموعات كما هو مخطط لهم.



وصرح رزق، خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، بأن العام الماضي "شهد مشكلة في قيام بعض الحجاج بتغيير طريقة السفر للسعودية من جوي لبري، مما تسبب في حدوث مشكلة على الحدود وتم منعهم من الدخول".

