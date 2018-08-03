» بالفيديو.. مذيع الـ "BBC" يفقد وعيه على الهواء

03 أغسطس 2018 - 01:20 ص

فقد مارك مكارثي، مذيع النشرة الجوية بهيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، وعيه على الهواء مباشرة، أثناء تقديمه للنشرة، نظرًا لشعوره بدوار شديد.



في البداية، اعتذر المذيع من الجميع بعد أن شعر بالسوء، ثم سقط على الأرض فجأة، وحدث ذلك عندما كان يتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة غير الطبيعية في بريطانيا.



وبعد أن سألته مذيعة الأخبار عن حالته الصحية، أجاب بأنه على ما يرام أثناء تواجده على الأرض، وبعد ذلك فقد وعيه، حيث تم طلب الإسعاف مباشرة.

