تواضروس يغلق صفحته الرسمية على "الفيسبوك"

03 أغسطس 2018 - 02:49 ص

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه قرر غلق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).



وقال البابا تواضروس الثاني- في تدوينته الأخيرة عبر صفحته الرسمية على (فيس بوك)- «الوقت أثمن عطية يعطيها الله لنا يوميا ويجب أن نحسن استخدامها والمسيحي يجب أن يقدس وقته والراهب يترك كل شئ لتصير الحياة كلها مقدسة للرب».

وأضاف أن «ضياع الوقت في الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي صارت مضيعة للعمر والحياة والنقاوة»، وتابع «لأن الطاعة من نذورى الرهبانية التي يجب أن أصونها وأحفظها لذا أتوقف عن صفحة (فيس بوك) الخاصة بى وأغلقها، وأحيي كل أخوتى وأبنائى الذين نهجو طاعة لقرارات كنيستي المقدسة.

وكانت لجنة الرهبنة وشئون الأديرة بالمجمع المقدس قد عقدت جلسة خاصة، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني وحضور الأنبا دانيال السكرتير العام للمجمع المقدس و19 من الأباء المطارنة والأساقفة رؤساء الأديرة وأعضاء اللجنة، حيث ناقشت الجلسة انضباط الحياة الرهبنية والديرية في ضوء الحادث الأليم واستشهاد الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبومقار بوادى النطرون.