خطر كبير يلاحق منفذي "تحدي زووم"

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كشف الدكتور محمد سمير الملا، أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، عن أمراض خطيرة قد يتعرض لها الشباب الذين ينفذون اللعبة التي انتشرت مؤخرًا وهى "تحدي زووم"، مناشدًا الأسر المصرية بمتابعة أبنائهم لأن هذه اللعبة "في منتهى الخطورة".

ولفت "الملا" في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الاولى الى ان اللعبة هي عبارة عن شخص يصور نفسه بالفيديو وكأنه يقود سيارة، مؤكدا ان هذه اللعبة بها خطورة كبيرة على الأطفال.

وتابع قائلا:" الاطفال عضلاتهم وأوتار جسمهم ضعيفة، ويمكن أن تتسبب في خلع للأوتار في جسدهم، أو كسور لفقرات الرقبة أو الظهر نتيجة الاندفاع للأمام".

واشار الى أنه من الممكن أن تحدث كسور في الجمجمة، ونزيف في المخ، وتسبب إعاقة شديدة تستمر مدى الحياة.


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