أحمد كريمة: أنا مش إرهابي

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، انه فوجئ بوقف خط هاتفه المحمول من قبل الشركة قبل يوم واحد من تصريح تلفزيوني أدلى به حول حكم إستقطاع إعلانات من أموال المؤسسات والجمعيات الخيرية المعنية بالإعلانات في شهر رمضان والأعياد والأضحية، معلقا :" أنا مش إرهابي" عشان يحصل كده.

وأضاف "كريمة"، في مداخلة هاتفية له عبر برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور":" انه بالتواصل مع الشركة أبلغوه أن هناك تعليمات بذلك من الجهاز القومي للاتصالات، وتواصل مع الجهاز وقدم شكوى منذ 3 أسابيع، ويتواصل معهم يوميًا فيخبروه أنه جاري الفحص والتحقيق".

وتابع:" أنا مش تاجر أثار ولا ممنوعات، ولا إرهابي، فنحن من واجهنا الإرهاب بإصدراتنا وأعمالنا الدعوية".

وشدد على ضرورة أن تحترم الدولة دستورها، فالمادة 57 من الدستور تنص على منع التنصت على المكالمات أو إيقاف الخدمة، مشيرا الى انه أرسل برقية للرئيس ووزير الاتصالات ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، ولم يحدث اي نتيجة حتى الان.


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