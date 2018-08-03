» ما هي فوائد ومخاطر غسل الشعر يوميا؟

ينصح الاختصاصيون في العناية بالشعر بعدم الإفراط في غسله للحفاظ على صحته ، مشيرين الى ان الزهم الذي تفرزه فروة الرأس بهدف حماية الشعر من الجفاف يلعب دوراً أساسياً في توازن صحته والوقاية من عدة مشاكل قد يعاني منها إلا أن نسبة الإفرازات هذه تختلف بين شخص وآخر، مما يفسر وجود عدة أنواع من الشعر منها: العادي، والجاف، والدهني.

وحسبما ذكرت "العربية نت" فانه إذا كانت هذه الإفرازات الزهمية مقبولة في حالة الشعر العادي والجاف، فهي تتحول إلى مشكلة بحد ذاتها في حالة الشعر الدهني، مما يدفع البعض إلى اللجوء لغسل الشعر يومياً بهدف التخلص من المظهر المزعج للشعر الدهني. لكن هل يتمتع غسل الشعر يومياً بأي فائدة؟ وأي خطر ممكن أن يشكله على صحة الشعر؟

- غسل الشعر يومياً بين الفوائد والمخاطر

يعتبر خبراء العناية بالشعر أن النصيحة التي تقول بضرورة عدم غسله يومياً لا تنطبق على الجميع، إذ يصبح غسل الشعر بشكل متكرر عند ظهور الحكة، أو القشرة، أو أي تساقط في الشعر. كما يمكن أن يكون عادة يومية يتبناها كل من يرغب بالشعور بالانتعاش بعد الحمام الصباحي.

- استعمال الشامبو المناسب

يشكل اختيار الشامبو المناسب خطوة ضرورية عند تكرار غسل الشعر بشكل يومي. ويشدد الخبراء في هذا المجال على اختيار شامبو ناعم في هذا المجال، فيما يذهب قسماً منهم إلى ضرورة اختيار الشامبو المصنع من مكونات طبيعية فقط. والمهم أيضاً هو اختيار أنواع الشامبو التي لا تحتوي على نسبة مرتفعة من العناصر الراغية التي تلحق الأذى بالشعر عند استعمالها بشكل يومي.

وتقدم بعض المختبرات التجميلية أنواعاً من الشامبو تكون خاصة بالغسل المتكرر، تتميز عادة بمكوّناتها الناعمة على الشعر ونسبة حموضتها التي تتناسب مع الغسل المتكرر.

- الأسباب الكامنة وراء غسل الشعر يومياً

يشجع خبراء العناية بالشعر على البحث عن الأسباب التي تدفعنا إلى غسل الشعر بشكل يومي. إذا كان ذلك نتيجة الإفراط في الإفرازات الزهمية، فلا يكفي غسل الشعر بشامبو ناعم ولكن يجب اعتماد شامبو معالج يساهم في توازن الإفرازات على أن يتم استعماله بالتناوب مع الشامبو الناعم.

وإذا كان الهدف من الغسل المتكرر هو التخلص من القشرة، والحكة، فقد يدل ذلك على أن الشامبو المستعمل لا يتناسب مع طبيعة فروة الرأس. وفي هذه الحالة يجب البحث عن الشامبو المناسب الذي يساهم في التخلص من هذه المشكلة ويسمح بالتخفيف من وتيرة غسل الشعر.

وإذا كانت المهنة هي التي تقف وراء غسل الشعر بشكل متكرر، مثل العاملين في مجالات الطهي، والتمريض، والتدريب الرياضي، ففي هذه الحالة يجب اختيار شامبو يتناسب مع طبيعة الشعر، ويكون موجهاً للغسل المتكرر في الوقت نفسه، على أن يتم استعمال بالتزامن معه أنواعاً من من البلسم، والأقنعة، والأمصال التي تحافظ على صحة الشعر وحيويته.