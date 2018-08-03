سموحة يلاقي المقاصة في ختام مباريات الجولة الأولي

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يواجه فريق مصر المقاصة نظيره سموحة، فى السادسة مساءً على ملعب «المقاولون العرب»، في ختام فعاليات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق أول انتصار لهم، لتحقيق انطلاقة قوية

ففي سموجه وضع على ماهر المدير الفني، اللمسات الأخيرة لطريقة لعبه فى المباراة، وضمت قائمة الفريق السكندرى كلًا من: محمد أبوجبل، وعصام ثروت، وأمير عابد، وأسامة إبراهيم، وياسر إبراهيم، وسيد فريد، ورجب نبيل، ومحمود منصور، ومحمود معاذ، وأحمد نبيل، ومحمود سيد، وإبراهيم عبد القوى، وبينسون شيلونجو، ومحمد حمدى زكى، وشريف رضا، وممادو توريه، وعبد العزيز إمام، وأحمد حسن مكى، وديريك تسيبامبى، وأوميد أوكيرى.

وفي المقابل طالب طلعت يوسف، المدير الفنى للمقاصة، مهاجميه بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم، من أجل حصد نقاط المباراة كاملة.


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