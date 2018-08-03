مؤتمر صحفي بالزمالك للإعلان عن إضراب شامل

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الزمالك

مرتضى منصور

ممدوح عباس

لجنة نقابية

تعقد اللجنة النقابية بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا في العاشرة من صباح الأحد المقبل، للإعلان عن إضراب شامل لجميع موظفي وعمال النادي، تضامنا مع زميلهم المحبوس.

وقرر مدير النشاط الرياضي بالنادي، الإعلان عن إضراب لكل الفرق الرياضية بما فيهم فريق كرة القدم.

ومن المقرر أن يتوجه أعضاء الجمعية العمومية، باستغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية، لرفع الظلم الذين يتعرض له النادي وفقا للموقع الرسمي للزمالك.

ويدرس مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار مرتضى منصور عقد جمعية عمومية طارئة للتصدي لأي حملات تدمر القلعة البيضاء ماليا وإداريا وإنشائيا.

جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس أمين خزنة النادى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.


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