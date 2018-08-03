» سيدة تتهم زوجها بإجبارها على الدعارة وشرب الخمر

03 أغسطس 2018 - 10:56 ص

أقامت سيدة فى الثلاثين من عمرها دعوى خلع أمام محكمة الأسرة تتهم زوجها بإحبارها على ممارسة الدعاة والسرقة وشرب الخمر.

تضيف السيدة في دعواها التي حملت رقم 14432 لسنة 2018 بمحكمة زنانيري ".: " تزوجته ولم أعرفه حيث أجبرنى والدى على الارتباط به وبعد أيام قليلة ظهر على حقيقته وسقط القناع"، مشيرة إلى أن الأمر بدأ بأخذ أموالى رغما عني، حتى نفذت جميعها، ليظهر بعد ذلك الوجه الأقبح من شخصيته".

تستكمل :" مرت أسابيع قليلة على زواجنا وظهر الوجه الخفي، وبدأت بتهديد السلاح والضرب وشرب الخمر وإجبارى على ممارسة علاقات غير الشرعية معهم وإن رفضت يهددني بقتلى ابنى".