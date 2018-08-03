  • الجمعة 03 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:13 م
بحث متقدم
ساويرس

شاهد.. أول صور لمذيعة "أطفال الجمارك"

تعيين زوجة "نجل مورو" بمنصب دبلوماسي يشعل عاصفة جدل

تعيين زوجة "نجل مورو" بمنصب دبلوماسي يشعل عاصفة جدل

ارتفاع ضحايا تفجير مسجد إلي 25 قتيلا

ارتفاع ضحايا تفجير مسجد إلي 25 قتيلا

اغتصاب سيدة

سيدة تقتل عاملًا اغتصبها بالقوة

صلاح

"صلاح" يقتحم قائمة أفضل أهداف "آنفيلد"

وصول البابا تواضروس الثانى إلى القاهرة قادمًا من القدس

البابا "تواضروس" يغلق صفحته على "فيس بوك"

ايران: لن نسمح للسعودية أن تنفذ خططها بسوريا

شبح العقوبات يهدد إيران

حمزة يدعو لتشكيل ائتلاف "فلول الكنبة"

حمزة يدعو لتشكيل ائتلاف "فلول الكنبة"

يسقط 3 طائرات إسرائيلية

يسقط 3 طائرات إسرائيلية ..هذه قصته!

"شعبولا" يتبرأ من الحشد الشعبي.. ويصرخ: "أنا وقعت في الفخ"

تفاصيل الاستيلاء علي أموال "شعبولا" في مطار تونس

المناوي:

7 أسباب لانتشار الشائعات

الحياة السياسية

عبد اللطيف المناوى
المناوى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

هذا هو المصدر الأول للشائعات في مصر

#

القليوبية تستعد لمواجهة الثعابين

#

الناظر يحذر من مادة سامة تستخدمها الفتيات

#

شائعات أزعجت المصريين عن "الانتخابات الرئاسية"

الإعلام

المعلومات

الشائعات

عبد اللطيف المناوي

حدد عبد اللطيف المناوي، الكاتب الصحفي ورئيس قطاع الأخبار سابقًا، الأسباب وراء انتشار الشائعات فى المجتمع، مشيرا إلى أن ضعف التواصل الحكومي مع المواطنين، وعدم ثقة بعض المواطنين فى رشادة بعض المسئولين بسبب قراراتهم وتصريحاتهم المفاجئة فى مضمونها أولى هذه الأسباب.

وأضاف "المناوي"، خلال مقاله الذى نشر بالمصري اليوم تحت عنوان "هل نكتفى بلعن الشائعات؟"، أن من أسباب انتشار الشائعات التخوف من استقاء المعلومات من وسائل الإعلام المحلية بسبب تشكك المتلقي فى تسييسها، بجانب جهل شرائح مؤثرة من الجمهور بأساليب الفبركة والتحقق من صحة المعلومات فى جعل مهمة مروجى الشائعات سهلة ، الى جانب ذلك الطفرة الهائلة في تطور وسائل التواصل الاجتماعي وفِى حجم مستخدميه فى البلد والعالم .

وتابع الكاتب الصحفي مرددا :" ووفقا لعلماء الاجتماع، فإنه إذا كان الجهل أحد أسباب نشر الشائعة فى المجتمع، فإن نهج التعتيم وعدم وجود مناخ تسوده الثقة بين الناس وأجهزة الإعلام هو السبب الأكبر فى اختراع الشائعات ورواجها بين الناس ،  كما انه تظهر الشائعة كبديل طبيعي للمعلومة المحجوبة، وتصبح لها وظيفة تتمثل فى ملء الفراغ المعلوماتى. وهكذا يصبح ظهور الشائعة وانتشارها ".

 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس

جمال سلطان

"الغباء".. يصنع مثل "الحذاء!"

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يتراجع ليقترب من الـ600 جنيه
» تعرف على حالة طقس الغد
» بالفيديو.. سائحة تصفع موظف الجوازات علي وجهه
» الليلة.. أول ظهور لـ"بيراميدز" بالدوري
» استقالة برلماني أمريكي بسبب محادثات جنسية
» "أديب" معلقًا على تعادل الأهلي: له في ذلك حكم
» تعرف على الفوائد السحرية لـ"المانجو"
» تعرف على موعد إجراء قرعة كأس مصر
» بالفيديو.. شيماء سيف تشارك في "كيكي" بطريقة كوميدية
» تحرير 61 رهينة من قبضة طالبان
» سيدة تتهم زوجها بإجبارها على الدعارة وشرب الخمر

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا