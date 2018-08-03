  • الجمعة 03 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:12 م
بحث متقدم
ساويرس

شاهد.. أول صور لمذيعة "أطفال الجمارك"

تعيين زوجة "نجل مورو" بمنصب دبلوماسي يشعل عاصفة جدل

تعيين زوجة "نجل مورو" بمنصب دبلوماسي يشعل عاصفة جدل

ارتفاع ضحايا تفجير مسجد إلي 25 قتيلا

ارتفاع ضحايا تفجير مسجد إلي 25 قتيلا

اغتصاب سيدة

سيدة تقتل عاملًا اغتصبها بالقوة

صلاح

"صلاح" يقتحم قائمة أفضل أهداف "آنفيلد"

وصول البابا تواضروس الثانى إلى القاهرة قادمًا من القدس

البابا "تواضروس" يغلق صفحته على "فيس بوك"

ايران: لن نسمح للسعودية أن تنفذ خططها بسوريا

شبح العقوبات يهدد إيران

حمزة يدعو لتشكيل ائتلاف "فلول الكنبة"

حمزة يدعو لتشكيل ائتلاف "فلول الكنبة"

يسقط 3 طائرات إسرائيلية

يسقط 3 طائرات إسرائيلية ..هذه قصته!

"شعبولا" يتبرأ من الحشد الشعبي.. ويصرخ: "أنا وقعت في الفخ"

تفاصيل الاستيلاء علي أموال "شعبولا" في مطار تونس

بالأرقام.. ارتفاع الصادرات المصرية

مال وأعمال

11.6 مليار دولار الصادرات النفطية للسعودية
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

مؤشرات البورصة ترتفع اليوم بشكل جماعي

#

زيادة البنزين قرار "متطرف"

#

متحدث "المترو": "كنا بنمهد لكم قبل الزيادة"

#

"سليمان جودة" يحذر الحكومة من ارتفاع احتياطي النقد

الواردات

الميزان التجاري

الصادرات

المواد البترولية

زادت صادرات البلاد خلال النصف الأول من العالم الجاري 2018 بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم أن الصادرات لا تشمل المواد البترولية.

وأضافت الوزارة أن واردات البلاد ارتفعت 16 بالمئة في النصف الأول من العام على أساس سنوي.

وأوضحت الوزارة أن التبادل التجاري لمصر بصفة عامة زاد 15.5 بالمئة خلال النصف الأول من 2018 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام ليبلغ 44.86 مليار دولار تقريبا مقارنة مع نحو 38.83 مليار دولار قبل عام.

ولم يشر البيان إلى مقدار العجز في الميزان التجاري لمصر خلال تلك الفترة كما لم يذكر تفاصيل بشأن قيمة الصادرات والواردات.

وقال البيان إن خمسة قطاعات تصديرية حققت نموا كبيرا خلال النصف الأول من العام الجاري، هي قطاع الكيماويات والأسمدة بزيادة بلغت نسبتها 26 بالمئة وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة زيادة 17.8 بالمئة وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 16.4 بالمئة وقطاع الغزل والنسيج بزيادة 11 بالمئة كما ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات 38 بالمئة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس

جمال سلطان

"الغباء".. يصنع مثل "الحذاء!"

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يتراجع ليقترب من الـ600 جنيه
» تعرف على حالة طقس الغد
» بالفيديو.. سائحة تصفع موظف الجوازات علي وجهه
» الليلة.. أول ظهور لـ"بيراميدز" بالدوري
» استقالة برلماني أمريكي بسبب محادثات جنسية
» "أديب" معلقًا على تعادل الأهلي: له في ذلك حكم
» تعرف على الفوائد السحرية لـ"المانجو"
» تعرف على موعد إجراء قرعة كأس مصر
» بالفيديو.. شيماء سيف تشارك في "كيكي" بطريقة كوميدية
» تحرير 61 رهينة من قبضة طالبان
» سيدة تتهم زوجها بإجبارها على الدعارة وشرب الخمر

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا