غدًا.. إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف العمرانية

03 أغسطس 2018 - 02:22 م

تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة المتهم "عمر إ م"، وذلك فى الحكم الصادر ضد غيابيا بالسجن المؤبد، لاتهامه بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة الأسلحة والذخيرة بمنطقة العمرانية فى الجيزة، ضمن قضية "أحداث عنف العمرانية" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية، أنهم ارتكبوا أعمال عنف فى شهر ديسمبر من العام 2013، وأنضموا لجماعة أسست على خلاف القانون، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.