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تعيين زوجة "نجل مورو" بمنصب دبلوماسي يشعل عاصفة جدل

عرب وعالم

تعيين زوجة "نجل مورو" بمنصب دبلوماسي يشعل عاصفة جدل
تعيين زوجة "نجل مورو" بمنصب دبلوماسي يشعل عاصفة جدل

عبد القادر وحيد

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باريس

عبد الملك مورو

منصب دبلوماسي

الخارجية التونسية

زوجة نجل مورو

تفجّرت عاصفة من الجدل  بين الأوساط السياسية والشعبية  في تونس بسبب تعيين زوجة نجل القيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو، بمنصب دبلوماسي بباريس.

وانتشرت علي منصات التواصل الاجتماعي موجة من الجدل ، والتي وصلت إلي حد القذف والشتم ، عقب تدوينة لعبد الملك مورو هنأ فيها زوجته " ياسمين محجوب " منذ يومين ، بتقلد منصب قنصل تونس في باريس، والتي  فجرت موجة جدل تراوحت بين التهنئة والانتقاد اللاذع لعائلة مورو، ما دفع بنجل القيادي في الحركة لحذف التدوينة.

وأعرب مصدر مقرب  من عائلة عبد الملك مورو – فضل عدم الكشف عن اسمه - عن استغرابه من الهجوم اللاذع الذي تعرض له الزوج وزوجته والذي وصل حد القذف والشتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي ما دفع بنجل مورو لحذف التدوينة ، بحسب ما ذكرته عربي 21 .

وأوضح أن كفاءة وخبرة زوجة نجل عبد الفتاح مورو، هي المقياس الوحيد الذي أهلها لنيل هذا المنصب، باعتبارها تنتمي لوزارة الخارجية منذ نحو 6 سنوات، نافيا وجود وساطات أو تدخلات حزبية.

من جانبه أصدر الملحق الإعلامي بوزارة الخارجية فيصل ضو، توضيحا حول ظروف تعيين زوجة نجل مورو في هذا المنصب الدبلوماسي، نافيا في تدوينة له وجود أي تدخلات أو محاباة نتيجة قربها من عائلة القيادي في النهضة.

وأكد أن "المعنية بالتعيين تنتمي إلى السلك الدبلوماسي منذ سنة 2012 بعد نجاحها في مناظرة انتداب وطنية لخطة كاتب شؤون خارجية" ، لافتا إلى أن التعيين يستجيب لكافة المقاييس المهنية والموضوعية المعتمدة في تعيين موظفات وموظفي الوزارة للعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدائمة في الخارج.

وطالب بعدم إقحام المرفق الدبلوماسي في مزايدات وتجاذبات سياسية، هو في غنى عنها.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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