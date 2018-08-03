مدرب آرسنال يكشف موقفه من استمرار «النني»

03 أغسطس 2018 - 04:12 م

انتهى أوناى ايمرى المدير الفنى لفريق آرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى، من وضع قائمة المغادرين للنادي اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية.

وذكرت الصحيفة، أن أوناى ايمرى استقر على رحيل 7 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم كارل جينكسنسون وجويل كامبل والحارس دافيد أوسبينا، ولوكاس بيريز وآرون رامسى ودانى ويلباك وأخيراً شابا أكبوم الذى انتقل اليوم لصفوف باوك اليونانى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى عمرو وردة.

وعن سر تأخر أوناى إيمرى فى الكشف عن قائمة المغادرين لنادى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قالت الصحيفة، "المدرب الجديد حرص على مشاهدة جميع لاعبى الفريق خلال فترة الاعداد للموسم الجديد، لتقييم مستواهم قبل إصدار قائمة الراحلين".

وخلت قائمة الراحلين عن نادى أرسنال، من اللاعب المصرى محمد الننى، على الرغم من الصفقات التى أبرمتها إدارة النادى فى نفس مركز اللاعب مثل الأوروجويانى لوكاس توريرا والفرنسى الشاب ماتيو جندوزي، بجانب تواجد جرانيت تشاكا، حيث جدد أوناي إيمري الثقة في اللاعب المصري.