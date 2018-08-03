» العثور على رضيعة بمدخل عمارة

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العثور على رضيعة

مدخل عمارة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، من جهودها لضبط أحد الأشخاص، وبصحبته ربة منزل، قاما بإلقاء طفلة رضيعة فى مدخل إحدى العمارات بحى غرب شبرا الخيمة، وفرا هاربين، فيما كشفتهما كاميرات المراقبة الموضوعة على أحد المحلات وجارٍ التعرف عليهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 بداية الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من مجموعة من الأهالى بسماعهم صوت صراخ طفلة حديثة الولادة أمام باب شقتهم بإحدى العمارات دائرة قسم أول، وتم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن.

 أكد الأهالي اللواء علاء فاروق مدير المباحث, أنه فى تمام الساعة 5:30 صباحا فوجئوا بسماع صوت بكاء طفل أمام باب الشقق بالدور الأرضى بأحد العمارات، وعندما فتحوا الباب شاهدوا طفلة حديثة الولادة موضوعة على الأرض وهى تبكى.

وأضافوا أنهم قاموا بسؤال الجيران عن الطفلة للبحث عن أهليتها إلا أن أحداً لم يتعرف عليها ما دفعهم للاتصال بقسم شرطة شبرا الخيمة أول.

فيما رصدت إحدى كاميرات المراقبة المحيطة بمقر العقار محل الواقعة رجل وسيدة أثناء سيرهما فى الشارع يحملان الطفلة الرضيعة ودخول الرجل حاملاً الطفلة إلى داخل العقار وترك الطفلة والخروج بدونها، ليضعها أمام إحدى الشقق السكنية الموجودة بالعقار وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


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