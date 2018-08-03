مفاجأة تقلب موازين قضية «أطفال الجمارك»

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الأطفال

الجمارك

بورسعيد

خالد رفعت

كشف الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات السياسية المذيع بقناة «الحدث اليوم»، عن مفاجأة تقلب موازين قضية الأطفال الذين تم القبض عليهم بتهمة التهريب الجمركي ببورسعيد.

وأوضح «رفعت» في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أن محافظ بورسعيد ارتكب جريمة في حق الأطفال لأن الفيديو اتضح أنه تم تصويره في مبنى المحافظة وهو ما يخالف القانون كما أنه احتوى على تشهير بالأطفال قبل عرضهم على النيابة.

وكتب :« وصلت لى معلومة عاوز اتأكد منها ... ان تصوير فيديو "اطفال التهريب" كان امام مكتب محافظ بورسعيد فى المحافظة .. وان الاطفال اتجابوا متكلبشين لغاية مكتب المحافظ عشان المذيعة تصورهم قبل ما يتنشر على صفحة بورسعيد الرسمية فى الفيس (وبالفعل العيال متكلبشة فى الفيديو).... انا عاوز تأكيد عن مكان تصوير الفيديو ... لان دى حتبقى قصة تانية خالص ساعتها .. اللى عنده اى معلومة يدخل خاص مع الحفاظ طبعا على سرية المصدر».

واستدرك بعدها بدقائق :« شكرا رجالة بورسعيد الجدعان اللى عشرات منهم خلال 5 دقايق بس بعتوا لى ان التصوير تم فى الدور التالت فى مبنى المحافظة (ويا ريت ميحاولوش يعدلوا الديكورات بتاعته بكرة) ... كده القصة بقت مختلفة ... انت بتنقل قصر من دون موافقة النيابة والى مكان غير امن بغرض التشهير بهم ... دى مصيبة ... يا ريت الاخوة المحامين يكتبوا التوصيف الصح للتهم عشان من بكرة على النيابة ان شاء الله».


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