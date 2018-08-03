» تعرف على قائمة الاتحاد لمباراة الزمالك

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المصريون

الزمالك

استقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة محمد عمر، على قائمة فريقه استعدادًا لمباراة الزمالك، المقرر لها الثامنة مساء غدًا، السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري.

ووفقا للاتفاق المبرم بين إدارة الاتحاد السكندرى والزمالك خرج الثنائى داوودا ورزاق سيسيه من قائمه الفريق والتى ضمت كلا من :

الهانى سليمان و محمود الزنفلى و محمود الغرباوي و محمد عادل و محمود رزق و محمد جبر و ويلسون و رمزى خالد و كريم الديب و مروان النجار و نور السيد و كوريه ديديه وخالد الغندور و أحمد الألفى و فوزى الحناوى و محمد عبد المجيد و خالد قمر و احمد مجدى و بناهيني.

ويغيب عن صفوف الاتحاد كلاً من محمد صبحى و مانوتشو و داوودا و سيسيه ومحمد ناصف و عاشور الادهم و يوسف عطايه و محمد حسن و محمود شعبان و أحمد قطب و بازوكا.


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