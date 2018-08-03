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مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات وتأمين الكنائس بطنطا

قبلي وبحري

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات وتأمين الكنائس ويطالب بتوسيع دائرة الاشتباه
مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات وتأمين الكنائس ويطالب بتوسيع دائرة الاشتباه

محمد عبدالناصر

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الكنائس

مدير أمن الغربية

خطة تأمين

المسجد الأحمدى

المنشآت الشرطية

تفقد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اليوم الجمعة، يرافقة اللواء عبداللطيف الحناوى حكمدار المديرية واللواء أشرف درويش مساعد مدير الأمن، الخدمات الخاصة بالمسجد الأحمدى وتأمين الكنائس بطنطا والمنشآت الشرطية بمركز وقسم أول وثان طنطا للوقوف على مدى إنتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي تداعيات أمنية محتملة .
ورأجع مدير أمن الغربية، خطة تأمين الخدمات للوقوف على كيفية العمل على تكثيّف إجراءات تأمينها موجهًا بضرورة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية ومتابعة كاميرات المراقبة على الأسوار ومحيط الكنائس على مدار اليوم وعمل الحرم الأمني ومنع وقوف السيارات بجوار الكنائس.
وشدد "حسونة" على ارتداء الصدارى الواقية من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدته منبها على الضباط بضرورة تطبيق روح القانون في إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية لما يلاقى ذلك من استحسان المواطنين وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وإجراء الاستيقاف القانوني وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن.
ووجه مدير أمن الغربية، الضباط والأفراد بالخدمات بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أية اعتداءات.













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