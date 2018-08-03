سجين يعقد قرانه على إحدى النزيلات داخل سجن أسيوط

03 أغسطس 2018 - 04:36 م

شهد سجن أسيوط واقعة مفرحة لجميع النزلاء , حيث وافق اللواء زكريا الغمرى مساعد الوزير لقطاع السجون على الطلب المقدم من النزيل "وليد.ع" بسجن أسيوط بعقد قرانه على النزيلة "أمانى.م.ث " بذات السجن، عقب استئذان النيابة.

وحضر المأذون الشرعى لمدينة أسيوط، إلى السجن لإتمام عقد القران، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة وبحضور قيادات السجن.

يأتي ذلك استمراراً لدعم سياسة الوزارة الهادفة بتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والنفسية للنزلاء وإعادة تأهيل نزلاء السجون حتى يعودوا إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين .