» الأهلي يكشف حجم إصابة وليد سليمان ومدة غيابه

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طبيب

المصريون

الاهلى

وليد سليمان

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حجم إصابة وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأحمر والمنتخب الوطني.

وقال خالد محمود، إن إصابة وليد سليمان لاعب الفريق، هي عبارة عن كدمة في الرباط الداخلي للركبة.

وأضاف أن اللاعب يتم تجهيزه في الوقت الحالي لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن فرص لحاق اللاعب بمباراة المصري مازالت قائمة، حيث يخضع للعلاج بصورة مكثفة لتجهيزه والتخلص نهائيا من الإصابة.

يذكر أن وليد سليمان غادر معسكر الفريق قبل لقاء الإسماعيلي أمس، بسبب الإصابة في ركبته.


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