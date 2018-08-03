» «أدوات شاورما» تثير الرعب بالإسكندرية

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الإسكندرية

العثور على جثم غريب

سادت حالة من الذعر والخوف بين سكان منطقة المنشية التابعة لمحافظة الاسكندرية، بعد العثور على جسم غريب يشتبه في احتوائه على مواد متفجرة بوسط المدينة.

كان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية يفيد بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جسم غريب بشارع البوستة دائرة القسم.

على الفور تم الانتقال إلى مكان الحادث من قبل ضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وتم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.

وبالفحص والتعامل بمعرفة خبراء المفرقعات، عن طريق مدفع المياه وأجهزة التشويش، تبين أنها حقيبة متوسطة الحجم سوداء اللون، بداخلها بعض الملابس وأدوات تصنيع الشاورما، وتبين خلوها من ثمة مواد خطرة وسلبية البلاغ.

 وبتقنين الإجراءات الأمنية المشددة، وعقب فحص الحقيبة، تمكنت أجهزة البحث الجنائي من ضبط صاحب الحقيبة المدعو "ا.ا.ع"، 54 عامًا، عامل بمحل شاورما مقيم قويسنا، بمحافظة المنوفية، وقرر بأن الحقيبة خاصته وأنه تركها لقضاء حاجته بالمراحيض العمومية المجاورة لمكان البلاغ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 


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