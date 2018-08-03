» رسالة تهنئة من «الحضري» لوائل جمعة

03 أغسطس 2018 - 06:06 م

هنأ عصام الحضري، حارس مرمى الإسماعيلي والمنتخب الوطني، وائل جمعة لاعب الأهلي السابق، بعيد ميلاده الذي يحل، اليوم، الثالث من شهر أغسطس.

وقال «الحضري» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل سنة وأنت طيب يا صخرة والعمر كله ليك يا صاحبي، الرجولة كلها وائل جمعة».

ويحتفل اليوم صخرة دفاع منتخب مصر والأهلي السابق، بعيد ميلاده الـ43.