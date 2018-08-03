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بسوهاج

ضبط 5 موظفين بالإدارة الهندسية لتزويرهم محررات رسمية

قضايا وحوادث

قسم شرطة طهطا بسوهاج
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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سوهاج

الاموال العامة

ضبط 5 موظفين

تزوير محررات رسمية

مدينة طهطا

نجح ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف، من تحديد 5 موظفين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لقيامهم بأعمال التزوير فى المحررات الرسمية المتمثلة فى تراخيص بناء عقارات لعدد من المواطنين وتوصيل المرافق لها عن طريق إثبات بيانات فى تلك الرخص على خلاف الحقيقة مقابل تقاضيهم مبالغ مالية بدون وجه حق.

ترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد ورد معلومات لضباط القسم مفادها قيام موظفى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالتزوير فى المحررات الرسمية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد عبدالحميد حنفى عبدالحميد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية وقادها المقدم محمود حسنى الشريف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد على الدردير، وكيل القسم قيام "محمد ف م أ" 43 سنة مهندس بالوحدة لمركز ومدينة طهطا وهالة أ م ع 39 سنة مهندسة بالوحدة لمركز ومدينة طهطا ومرفت م ع ح 42 سنة مهندسة بالوحدة لمركز ومدينة طهطا وحسن أ ح أ 55 سنة فنى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ونبيل ن ف ش 56 سنة فنى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، يقيمون بندر طهطا بالتزوير وإثبات بيانات فى المحررات الرسمية مستغلين مواقعهم الوظيفية باستصدار "10" رخصة بناء عقار خارج الحيز العمرانى دائرة مركز ومدينة طهطا مقابل تقاضيهم مبالغ مالية منهم بقصد التربح، تم تشكيل لجنة مالية وفنية من ديوان عام المحافظة حيث ورد تقريرها يفيد صحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط كافة المستندات المؤيدة للواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1910 إدارى قسم طهطا لسنة 2018 وجار العرض على النيابة العامة.


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