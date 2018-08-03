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بالفيديو.. قاضٍ أمريكي يأمر بتكميم فم متهم بشريط لاصق

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تكميم فم متهم بشريط لاصق
تكميم فم متهم بشريط لاصق

وكالات - خالد الشرقاوي

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أمر قاض في مقاطعة "كوياهوجا" بتكميم فم متهم بشريط لاصق لكثرة مقاطعته الحديث أثناء جلسة محاكمته في ولاية كليفلاند الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، حكم القاضي جون روسو في النهاية على المتهم ويليامز (32 عامًا) بالسجن 24 عامًا.

وكانت هيئة المحلفين، قد أدانت "وليامز" في ديسمبر الماضي بعد أن قطع جهاز المراقبة المربوط على كاحله في محاولة منه لمغادرة أوهايو خلال فترة إقامته الجبرية، وفقًا لما ذكره ممثلو الادعاء.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعتقل الشاب الأمريكي في ولاية نبراسكا، وأعيد إلى كليفلاند ليواجه المحكمة.

واعترف "وليامز" بتهمة السطو في عام 2016 وحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة.

وطعن في حكمه وبالفعل وافقت محكمة الاستئناف وألغت حكمها الأول، وأمرت بمحاكمة ثانية، التي تحدث خلالها أكثر مما يجب رغم تحذيرات القاضي، وجاء الحكم الجديد بالسجن 24 عامًا.

وفي ديسمبر الماضي، أدين ويليامز بتهمة السطو والاختطاف والسرقة وسوء استخدام بطاقات الائتمان وحيازة أسلحة، وفقاً لوثائق المحكمة.


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