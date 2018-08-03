بالفيديو..فريق سعودي ينسحب من أمام نظيره الإسرائيلي

03 أغسطس 2018 - 07:12 م

تداول نشطاء سعوديون عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو يوثق لحظة انسحاب الفريق السعودي في كرة «الريشة»، من أمام الفريق الإسرائيلي، في البطولة الدولية المُقامة بأوكرانيا.

ونشر حساب يحمل اسم « سعود المغيص أبويزيد»، الفيديو وعلق عليه قائلًا :« انسحاب الفريق السعودي في البطولة الدولية في أكرانيا بعد أن وضعته القرعة امام اسرائيل وبعد فوزه أمس في مبارياته ولا حظوا رفض حتى المصافحة الله أكبر».

انسحاب الفريق السعودي في البطولة الدولية في أكرانيا

بعد أن وضعته القرعة امام اسرائيل

وبعد فوزه أمس في مبارياته



ولا حظوا رفض حتى المصافحة



الله أكبر ?? pic.twitter.com/nRiNyfbqwX — سعود المغيص أبويزيد (@s_9192) 3 أغسطس 2018