» صورة.. «نيمار» يصعق جماهير باريس سان جيرمان

03 أغسطس 2018 - 07:19 م

تسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا، صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان، في صدمة مؤقتة للعديد من متابعيه عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».

وارتدى «نيمار» في الصورة لباس الفريق الباريسي الأبيض، الذي بدا إلى حد كبير شبيها بلباس ريال مدريد.

واعتقد البعض أن النجم البرازيلي انتقل فجأة من فريق العاصمة الفرنسية إلى فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، قبل أن يدققوا في الصورة ويكتشفوا أن ما يرتديه نيمار هو لباس باريس سان جيرمان.

وحظيت صورة نيمار بأكثر من 16 ألف تعليق، وأشار عدد كبير من أصحابها إلى اعتقادهم بأن النجم البرازيلي انضم إلى الفريق الملكي.

وحصل منشور نيمار على أكثر من 5 آلاف مشاركة، ونصف مليون تفاعل عبر موقع فيسبوك.

وارتبط اسم اللاعب البرازيلي بالانتقال إلى ريال مدريد في الفترة الأخيرة، لكن يبدو أن أداءه المتواضع في مونديال روسيا جعل الفريق الملكي يعدل عن الصفقة وينفيها في أكثر من مرة.



