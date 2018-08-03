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مشاجرة تنتهي بمقتل مبلط سيراميك

قضايا وحوادث

مصرع عامل
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مصرع عامل

لقى مبلط سيراميك مصرعه وأصيب 5 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين، اليوم الجمعة، بسبب خلافات الجيرة بعزبة أبوالنور دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء محمد على حسين مدير الأمن، إخطارًا من العميد هشام مروان مأمور مركز أبوصوير يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة أبو النور بالكيلو 2 دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وتمت السيطرة عليها والقبض على طرفيها.

كشفت التحريات، أن وقوع مشاجرة بين كلا من "مها ع ط" 42 عاما، ونجلها "على أ م" 18 عاما وزوجها "أحمد م" 47 عاما مبلط سيراميك مقيمين بعزبة أبو النور  طرف أول، و"هناء أ م" 44 عامًا ونجلها "ع أ" 22 عامًا وزوجها "أحمد م م"51 عامًا، مقيمين نفس العنوان السابق طرف ثان.

وأشارت التحريات إلى أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة، وأن بينهم خلافات قديمة تجددت مؤخرًا مما أدى إلى تجدد الاشتباكات من جديد وحدوث مشاجرة بينهم، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص من الطرفين بسحجات وكدمات ومقتل مبلط السيراميك نتيجة التعدى عليه بالضرب على رأسه بآلة حادة أودت بحياته.

تم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة العامة انتداب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى بالإسماعيلية للانتقال لمشرحة مستشفى الإسماعيلية العام لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى لبيان ما به من إصابات وسببها وكيفية وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.


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